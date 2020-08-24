Bayern Münih'li Oyuncuların Şampiyonlar Ligi Zaferinden Duygusal Görüntüler Ağustos 2020'de Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, PSG'yi 1-0 mağlup etti. Bayern Münih 2013 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü.

Ağustos 2020'de Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, PSG'yi 1-0 mağlup etti. Bayern Münih 2013 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü. Kaynak: Dugout