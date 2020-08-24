Bayern Münih'li Oyuncuların Şampiyonlar Ligi Zaferinden Duygusal Görüntüler
Ağustos 2020'de Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, PSG'yi 1-0 mağlup etti. Bayern Münih 2013 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü.
24.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:56
Ağustos 2020'de Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, PSG'yi 1-0 mağlup etti. Bayern Münih 2013 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü.
Kaynak: Dugout