Bayern Münih Kulüpler Dünya Kupası'nda Guangzhou Evergrande'yi Mağlup Ediyor
08.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:19
Aralık 2013'de Bayern Münih, Fas'da oynanan Kulüpler Dünya Kupası'nda Çin ekibi Guangzhou Evergrande'yi 3-0 mağlup etti. Alman ekibinin golleri Franck Ribery, Mario Mandzukic ve Mario Götze galibiyeti getiren golleri atan isimler oldu.
Aralık 2013'de Bayern Münih, Fas'da oynanan Kulüpler Dünya Kupası'nda Çin ekibi Guangzhou Evergrande'yi 3-0 mağlup etti. Alman ekibinin golleri Franck Ribery, Mario Mandzukic ve Mario Götze galibiyeti getiren golleri atan isimler oldu.
Kaynak: Dugout