Bayern Münih Kulüpler Dünya Kupası'nda Guangzhou Evergrande'yi Mağlup Ediyor

Aralık 2013'de Bayern Münih, Fas'da oynanan Kulüpler Dünya Kupası'nda Çin ekibi Guangzhou Evergrande'yi 3-0 mağlup etti. Alman ekibinin golleri Franck Ribery, Mario Mandzukic ve Mario Götze galibiyeti getiren golleri atan isimler oldu.