HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapı antrenörünün sözleşmesini feshetti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapıda görevli bir antrenörün sözleşmesini feshetti.

Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapı antrenörünün sözleşmesini feshetti
17.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:38

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapıda görevli bir antrenörün sözleşmesini feshetti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, altyapı antrenörünün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtilerek, "Bu, şu an Bayern Münih altyapısında yürütülen iç araştırmanın ilk sonucudur." ifadeleri kullanılırken, konunun incelenmesine devam edileceği aktarıldı.

WDR televizyonunda yayımlanan "Sport inside" programının haberinde, Münih kulübünün altyapısında uzun süredir çalışan bir antrenörün internet üzerindeki sohbet gruplarında transfer edilecek futbolcularla ilgili birçok kez ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Münih polisi de olay ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Ekonomi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı 3. Sayfa
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Son Dakika: Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Inter, finale çıktı
Son Dakika: Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Inter, finale çıktı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Aylin Nazlıaka
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yeşim Salkım İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Can Bartu Süleyman Seba Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapı antrenörünün sözleşmesini feshetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 00:02:45. #1.14#
title