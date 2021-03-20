Bayern Münih'in Stuttgart'ı 4-0 yendiği maçta Lewandowski "hat-trick" yaptı
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Bayern Münih'in Stuttgart'ı 4-0 yendiği maçta Lewandowski "hat-trick" yaptı

20.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:50
Bayern Münih'in Stuttgart'ı 4-0 yendiği maçta Lewandowski

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı 4-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı 4-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında Allianz Arena'da Stuttgart'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 22. dakikada Serge Gnabry'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

Bavyera ekibi, 23 ve 39. dakikalarda Robert Lewandowski ile 2 gol daha bularak ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda gol olmayınca, karşılaşma Bayern Münih'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bayern Münih, Alphonso Davies'in 12. dakikada kırmızı kart görmesiyle, 78 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu karşılaşmada "hat-trick" yapan Lewandowski, ligdeki gol sayısını 35'e çıkardı.

Puanını 61'e çıkaran Bayern Münih, 57 puanı bulunan Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü.

Stuttgart ise 36 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

-Borussia Dortmund, Köln deplasmanından 1 puanla döndü

Borussia Dortmund, Rhein Energie Stadı'nda oynan karşılaşmada Köln ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-siyahlıların iki golünü de Erling Haaland atarken, Köln'ün gollerini ise Ondrej Duda ve Ismail Jakobs kaydetti.

Borussia Dortmund, 43 puanla 5. sırada yer alırken, Köln 23 puan ve maç fazlasıyla 14. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt, sahasında Union Berlin'i 5-2, Wolfsburg da deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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