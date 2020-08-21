Bayern Münih'in PSG İle Oynadığı Uluslararası Kulüpler Kupası Maçının Perde Arkası
Bayern Münih PSG ile Klagenfurt'da oynadığı maçı Javi Martinez, Renato Sanches ve Joshua Zirkzee'nin golleriyle 3-1 kazandı. Maçın perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
21.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:40
Bayern Münih PSG ile Klagenfurt'da oynadığı maçı Javi Martinez, Renato Sanches ve Joshua Zirkzee'nin golleriyle 3-1 kazandı. Maçın perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout