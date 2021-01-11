Bayern Münih'in Kupalarla Dolu 2020 Yılı

Bayern Münih'te sekizinci kez üst üste kazandığı Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra kazandığı DFB-Pokal, Şampiyonlar Ligi, DFB Süper Kupa ve UEFA Süper Kupası zaferleriyle unutulmaz bir 2020 yılı geçirdi. Bayern Münih'in muhteşem 2020 yılının hikayesine birlikte göz atalım.