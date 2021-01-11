Bayern Münih'in Kupalarla Dolu 2020 Yılı
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Bayern Münih'in Kupalarla Dolu 2020 Yılı

11.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:19

Bayern Münih'te sekizinci kez üst üste kazandığı Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra kazandığı DFB-Pokal, Şampiyonlar Ligi, DFB Süper Kupa ve UEFA Süper Kupası zaferleriyle unutulmaz bir 2020 yılı geçirdi. Bayern Münih'in muhteşem 2020 yılının hikayesine birlikte göz atalım.

Bayern Münih'te sekizinci kez üst üste kazandığı Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra kazandığı DFB-Pokal, Şampiyonlar Ligi, DFB Süper Kupa ve UEFA Süper Kupası zaferleriyle unutulmaz bir 2020 yılı geçirdi. Bayern Münih'in muhteşem 2020 yılının hikayesine birlikte göz atalım.

Bayern Münih'in Kupalarla Dolu 2020 Yılı

Kaynak: Dugout

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