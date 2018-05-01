Bayern Münih Kalecisi Ulreich, Uzun Yıllar Unutulmayacak Bir Hataya İmza Attı
Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Ulreich, Tolisso geri pasında ne yapacağına karar veremeyince top Benzema'nın önünde kaldı ve Fransız yıldız bu büyük hatayı affetmedi.
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid 2-1'in rövanşında sahasında Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.
İlk yarının 1-1 berabere bittiği mücadelenin ikinci yarısı golle başladı.
Bayern Münihli Tolisso, Real Madrid'in baskısıyla karşılaşınca topu kaleci Ulreich'e gönderdi.
BENZEMA AFFETMEDİ
Tecrübeli kaleci geri pasta ne yapacağına bir an karar veremeyince meşin yuvarlak önünden kaçtı ve Benzema'da kaldı.
Fransız yıldız kariyerinin belkide en rahat golünü atarken, Ulreich uzun yıllar unutulmayacak bir hataya imza attı.
YORUMLAR (14)
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yediğin gole bak sonrada hakemi suçla ne top oynadınız da hakeme laf söylüyorsunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şike kokuyor ortalıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cok ilginc bayern kendi sahasinda reale yenilmis arti kalecisi salak salak hatalar yapmis eee cuneyt cakir penaltiyi gormedi arkadas sen kendi sahanda yenilmissin arti hatalar yapmissin TURK ya sucla bizim hocayi adamin elleri kapali levandowski atar abi kendini gol atamayinca yerde surunurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülkemiz her konuda olduğu gibi spor dada şaha kalktı bizim hakemlerimiz dünyanın en büyük maçlarını yönetiyoruz yakında süper gücüz Allah 100 sene daha akp den ülkemizi yönetmesini nasip etsin .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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benzema z kimse sanaaaCevap Yaz Yayından Kaldır