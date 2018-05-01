Bayern Münih Kalecisi Ulreich, Uzun Yıllar Unutulmayacak Bir Hataya İmza Attı

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid 2-1'in rövanşında sahasında Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.

İlk yarının 1-1 berabere bittiği mücadelenin ikinci yarısı golle başladı.

Bayern Münihli Tolisso, Real Madrid'in baskısıyla karşılaşınca topu kaleci Ulreich'e gönderdi.

BENZEMA AFFETMEDİ

Tecrübeli kaleci geri pasta ne yapacağına bir an karar veremeyince meşin yuvarlak önünden kaçtı ve Benzema'da kaldı.

Fransız yıldız kariyerinin belkide en rahat golünü atarken, Ulreich uzun yıllar unutulmayacak bir hataya imza attı.