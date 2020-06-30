Bayern Münih'in Geçmiş Yıllardaki Şampiyonluk Kutlamaları Bayern Münih, 2019-20 Bundesliga sezonununun bitmesi haftalar kala, sekizinci kez üst üste lig şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Gelin daha önce yapılan şampiyonluk kutlamalarına göz atalım.

Bayern Münih, 2019-20 Bundesliga sezonununun bitmesi haftalar kala, sekizinci kez üst üste lig şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Gelin daha önce yapılan şampiyonluk kutlamalarına göz atalım. Kaynak: Dugout