Bayern Münih'in Geçmiş Yıllardaki Şampiyonluk Kutlamaları
Bayern Münih, 2019-20 Bundesliga sezonununun bitmesi haftalar kala, sekizinci kez üst üste lig şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Gelin daha önce yapılan şampiyonluk kutlamalarına göz atalım.
30.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:18
Bayern Münih, 2019-20 Bundesliga sezonununun bitmesi haftalar kala, sekizinci kez üst üste lig şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Gelin daha önce yapılan şampiyonluk kutlamalarına göz atalım.
Kaynak: Dugout