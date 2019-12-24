Bayern Münih'in 2013'teki Süper Kupa Zaferi

24.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:17

2013 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea'yi karşı karşıya getiren 2013 UEFA Süper Kupası futbolseverlere nefis bir futbol şöleni yaşattı. Torres'in erken golüyle öne geçen Chelsea, ikinci yarının başında Rİbery'nin golüne engel olamadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların başlarında Hazard ile bir kez daha öne geçen Chelsea'ye bu sefer de Javi Martinez 120+1. dakikada dur dedi ve maç penaltılara gitti. Chelsea'nin genç forveti Romelu Lukaku son penaltıyı kaçırınca Alman devi Avrupa'nın en büyüğü oldu.