Bayern Münih ilk golünü attı! Canlı Bayern Münih PSG maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi finali son dakika
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Bayern Münih ilk golünü attı! Canlı Bayern Münih PSG maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi finali son dakika

Saat 22.00 itibari ile başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonucu, UEFA Şampiyonlar Ligi 28. şampiyonu belli olacak. Bayern Münih maçı hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı kaç kaç? Canlı Paris Saint Germain Bayern Münih maçı detayları son dakika.

Bayern Münih ilk golünü attı! Canlı Bayern Münih PSG maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi finali son dakika
23.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:55

Türkiye saati ile 22.00'da başlayan Paris Saint Germain - Bayern Münih maçının ilk yarısı şu dakikalarda tamamlandı. Devre arasından sonra ikinci yarı başladı. Bayern Münih 1-0 öne geçti.

İlk gol Kingsley Coman'dan 59.dakikada geldi.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ? CANLI TAKİP

Topla oynama, pas sayısı ve pas isabeti oranları ilk dakikalarda bu şekilde görülmektedir.

Bayern Münih ilk golünü attı! Canlı Bayern Münih PSG maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi finali son dakika

Bu sene 28. karşılaşma olacak Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih final maçı için nefesler tutuldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez kupayı kendi evine götürmek için mücadele edecek. Paris Saint-Germain (PSG) ise final yolu boyunca yalnızca bir kez mağlubiyet aldı.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefes kesici karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU? ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU PSG Mİ BAYERN MÜNİH Mİ?

22.00'da başlayan final maçının şu an ikinci yarısının da sonuçlanmasıyla, Bayern Münih 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

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