Bayern Münih, Hoffenheim'da İlk Yenilgiyi Aldı

Son şampiyon Bayern Münih, bu sezon ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

Bayern Münih, Hoffenheim'da İlk Yenilgiyi Aldı

Son şampiyon Bayern Münih, bu sezon ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

Kaynak: Dunya.com