Bayern Münih, Hoffenheim'da İlk Yenilgiyi Aldı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 3. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, konuk ettiği son şampiyon Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti.





Rhein-Neckar Arena'da oynanan ve 30 bin 150 taraftarın izlediği maçta, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Bayern Münih'i ağırladı.



Ev sahibi ekip, Mark Uth'un 27. ve 51. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Türk asıllı Alman milli oyuncu Kerem Demirbay, Hoffenheim'da 90 dakika oyunda kaldı.



Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Hoffenheim, aynı puana sahip lider Borussia Dortmund'un ardından averajla 2. sıraya yükseldi. Bu sezon ilk yenilgisini alarak 6 puanda kalan Bayern Münih ise ligde 5. sıraya geriledi.



Suat Serdar'dan Bundesliga'da ilk gol



Mainz 05'in, Bayer Leverkusen'i ağırladığı maçta, Türk asıllı futbolcu Suat Serdar da bir gol kaydetti.



Bayer Leverkusen, 22. dakikada Dominik Kohr'un attığı golle mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü sürdüremedi. Mainz 05, 45. dakikada Yoshinori Muto, 57. dakikada Abdou Diallo ve 71. dakikada Suat'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.



İkinci yarıda Danny Latza'nın yerine oyuna dahil olan 20 yaşındaki Suat Serdar, Bundesliga'daki ilk golüne imza attı.





Mainz 05, bu skorla ilk galibiyetini alarak 3 puanla 12. sıraya yükselirken, bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Bayer Leverkusen ise 1 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada kaldı.



Öte yandan, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer rakibi Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ise lig maçında konuk olduğu Slavia Sofia'yı 4-0 yendi.