Bayern Münih, Fortuna Düsseldorf'u ateşe itti ALMANYA / DHABundesliga'da 29'uncu hafta maçında lider Bayern Münih, konuk ettiği Fortuna Düsseldorf' 5-0 mağlup etti.

ALMANYA/ DHA

Bundesliga'da 29'uncu hafta maçında lider Bayern Münih, konuk ettiği Fortuna Düsseldorf' 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 15'inci dakikasında ev sahibi ekibin atağında Mathias Jörgensen, topu kendi ağlarına gönderince Bayern Münih 1-0 öne geçti. Ardından Benjamin Pavard 29'uncu dakikada Bayern Münih'i 2-0 öne geçiren golü attı. Maçın 43'üncü dakikasında sahneye çıkan Robert Lewandowski attığı golle takımını 3-0 geçirirken, ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreye de fırtına gibi giren Bayern Münih, 50'nci dakikada Robert Lewandowski ile farkı dörde çıkarttı. Çok geçmeden 52'nci dakikada bu kez Alphonso Davies sahneye çıktı ve Bayern Münih'in Fortuna Düsseldorf karşısında bulduğu 5'inci gole imzasını attı. Bayern Münih, Fortuna Düsseldorf karşısında aldığı farklı galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, aldığı yenilgiyle Fortuna Düsseldorf 27 puanla ligin 17'nci sırasında kaldı.

Son maçlarda takımının kazandığı puanlarda önemli payı olan Kenan Karaman, Bayern Münih karşısında ilk 11'de forma giydi. Fortuna Düsseldorf'ta Kaan Ayhan, kas problemi nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Milli oyuncunun sakatlık durumunun tam olarak hangi boyutta olduğu henüz açıklanmadı.

Kaynak: DHA