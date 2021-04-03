Bayern Münih deplasmanda Leipzig'i tek golle yendi
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Bayern Münih deplasmanda Leipzig'i tek golle yendi

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor
Bayern Münih deplasmanda Leipzig'i tek golle yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendi.

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 27. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 38. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Böylelikle puanını 64'e çıkaran lider Bayern Münih şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Leipzig ise liderin 7 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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