Bayern Münih, Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya Şikayet Edecek
Alman basını, Bayern Münih'in Real Madrid maçındaki kararlarıyla tepki çeken Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet edeceğini yazdı.
Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısında Cüneyt Çakır verdiği kararlarla Alman ekibinin tepkisini çekti.
Lewandowski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını göstermeyen Çakır, ilk yarının son dakikalarında yaşanan el pozisyonunda da 'devam' kararı verdi.
"REAL MADRİDLİ CÜNEYT ÇAKIR"
Cüneyt Çakır'ın vermediği penaltı kararları sonrasında Alman basını ve Bayernli taraftarlar sosyal medya hesaplarından Çakır'ın Real Madrid formalı fotoğraflarını paylaştı.
Öte yandan Bayern Münih yönetiminin Real Madrid maçında hatalı kararlara imza atan Çakır'ı UEFA'ya şikayet edebileceği belirtildi.
YORUMLAR (84)
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türk takımlarına avrupa maçlarında ne haksızlıklar yapılıyor hadi işinize bakın keleklerCevap Yaz Yayından Kaldır
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müslümanız diye yıllarca hep ayrım yaptılar avrupada bize, hep biz verdik yıllarca mahkemeye. biraz da siz verin.. helal sana doğruda olsan yanlış daCevap Yaz Yayından Kaldır
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YÜZDE YÜZ PENALTI. . ÇAKIR HAKEMLİĞİNİN HAKKINI VERMEMİŞ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bencede edinCevap Yaz Yayından Kaldır
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BİZE YILARDIR AVRUPA SAHNESİNDE YAPILANLARI NE ÇABUK UNUTUNUZ İYİ OLDU almanlaraCÜNEYT HOCA ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİCevap Yaz 2 Yayından Kaldır