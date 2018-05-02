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Bayern Münih, Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya Şikayet Edecek

Alman basını, Bayern Münih'in Real Madrid maçındaki kararlarıyla tepki çeken Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet edeceğini yazdı.

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısında Cüneyt Çakır verdiği kararlarla Alman ekibinin tepkisini çekti.

Lewandowski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını göstermeyen Çakır, ilk yarının son dakikalarında yaşanan el pozisyonunda da 'devam' kararı verdi.

"REAL MADRİDLİ CÜNEYT ÇAKIR"

Cüneyt Çakır'ın vermediği penaltı kararları sonrasında Alman basını ve Bayernli taraftarlar sosyal medya hesaplarından Çakır'ın Real Madrid formalı fotoğraflarını paylaştı.

Öte yandan Bayern Münih yönetiminin Real Madrid maçında hatalı kararlara imza atan Çakır'ı UEFA'ya şikayet edebileceği belirtildi.

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