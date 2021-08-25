Bayern Münih, bir düzine golle turladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayern Münih, bir düzine golle turladı

Bayern Münih, bir düzine golle turladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 yendi.

Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 yendi.

Bavyera temsilcisi, kupanın ilk turunda 5. Lig ekiplerinden Bremer SV'ye konuk oldu.

Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso attı.

Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haaland için istediği paraya 'servet' demek hafif kalır! Bayern Münih'e maliyeti 400 milyon euroyu buluyor
Haaland için istediği paraya "servet" demek hafif kalır! Bayern Münih'e maliyeti 400 milyon euroyu buluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hamid Karzai Meral Akşener Jens Stoltenberg
Magazin Seda Sayan Mesut Akusta Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bayern Münih, bir düzine golle turladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 23:27:06. #1.14#

title