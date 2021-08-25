Bayern Münih, bir düzine golle turladı
Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 yendi.
Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 yendi.
Bavyera temsilcisi, kupanın ilk turunda 5. Lig ekiplerinden Bremer SV'ye konuk oldu.
Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso attı.
Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz