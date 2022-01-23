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Bayern Münih başkent deplasmanından 3 puanla döndü

Bayern Münih başkent deplasmanından 3 puanla döndü
AA / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1 yendi.

Bayern Münih Bundesliga'nın 20. haftanın kapanış maçında Olimpiyat Stadında Hertha Berlin'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 25. dakikada Corentin Tolisso, 45. dakikada Thomas Müller, 75. dakikada Leroy Sane ve 79. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Hertha Berlin'in tek golü 80. dakikada Jurgen Ekkelenkamp'tan geldi.

Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 49'a çıkardı ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 6 puan önünde yer alıyor.

Hertha Berlin ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri

Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Berlin, Spor, Haber

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