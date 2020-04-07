Bayern Münih, Audi Kupası'nda Fenerbahçe'yi Mağlup Ediyor 2019-20 sezonunun öncesinde FC Bayern Münih, organize ettiği ve ev sahipliği yaptığı Audi Kupası bünyesinde Fenerbahçe'yle karşılaştı. Rakibine karşı henüz maçın ilk yarısında 5-0'lık üstünlük sağlayan Bayern, 90 dakika sonunda 6-1 galip gelerek finale yükseldi.

2019-20 sezonunun öncesinde FC Bayern Münih, organize ettiği ve ev sahipliği yaptığı Audi Kupası bünyesinde Fenerbahçe'yle karşılaştı. Rakibine karşı henüz maçın ilk yarısında 5-0'lık üstünlük sağlayan Bayern, 90 dakika sonunda 6-1 galip gelerek finale yükseldi. Kaynak: Dugout