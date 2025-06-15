Bayern Münih Auckland maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Auckland maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FiFA Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın en önemli maçlarından Bayern Münih Auckland City maçı öncesi Bayern Münih Auckland City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Bayern Münih Auckland City maçına saatler kaldı. Peki, Bayern Münih Auckland City maçı hangi kanalda? Bayern Münih Auckland City maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Bayern Münih Auckland City maçı hangi kanalda? Bayern Münih Auckland City maçı öncesi Bayern Münih Auckland City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor.FiFA Kulüpler Dünya Kupası'nda önemli mücadelelerinden Bayern Münih Auckland City maçı detayları araştırılıyor. Peki, Bayern Münih Auckland City maçını hangi kanal veriyor? İşte Bayern Münih Auckland City maçı yayın bilgisi haberimizde! Bayern Münih Auckland City CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Auckland City maçı, 15 Haziran Pazar günü oynanacak.

Bayern Münih Auckland City maçı, saat 19:00'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY MAÇI KAÇ KAÇ?

Bayern Münih Auckland City maçı henüz başlamadı.

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ve Auckland City, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Cincinnati'da, TQL Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MÜNİH AUCKLAND CİTY İLK 11'LER

Bayern Münih Auckland maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı

Sapık fenomenin yaptıkları yanına kalmadı
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

Fenerbahçe'ye golcü beklenmedik yerden! Görüşmeler başladı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı

Savaş uzun mu sürecek? İsrail ve İran'dan peş peşe kritik kararlar
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.