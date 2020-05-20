Bayern Münih Antrenmanlarına Devam Ediyor Bundesliga'nın geri geldiği haftasonunun açılış maçında Bayern Münih, Union Berlin'i 2-0 mağlup etti. Galibiyetinden ardından antrenmanlarına devam eden Bayern'de Robert Lewandowski, Manuel Neuer ve Serge Gnabry gibi yıldızlar pas çalışmaları yaptılar.

Bundesliga'nın geri geldiği haftasonunun açılış maçında Bayern Münih, Union Berlin'i 2-0 mağlup etti. Galibiyetinden ardından antrenmanlarına devam eden Bayern'de Robert Lewandowski, Manuel Neuer ve Serge Gnabry gibi yıldızlar pas çalışmaları yaptılar. Kaynak: Dugout