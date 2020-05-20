Bayern Münih Antrenmanlarına Devam Ediyor
Bundesliga'nın geri geldiği haftasonunun açılış maçında Bayern Münih, Union Berlin'i 2-0 mağlup etti. Galibiyetinden ardından antrenmanlarına devam eden Bayern'de Robert Lewandowski, Manuel Neuer ve Serge Gnabry gibi yıldızlar pas çalışmaları yaptılar.
20.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:10
Bundesliga'nın geri geldiği haftasonunun açılış maçında Bayern Münih, Union Berlin'i 2-0 mağlup etti. Galibiyetinden ardından antrenmanlarına devam eden Bayern'de Robert Lewandowski, Manuel Neuer ve Serge Gnabry gibi yıldızlar pas çalışmaları yaptılar.
Kaynak: Dugout