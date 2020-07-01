Bayern Münih Akademisi'nin 2019-20 Mezunlarının A Takımdaki İlk Maçları
FC Bayern Münih'in akademisinin 2019-20 mezunlarından A takıma yükselen beş oyuncuyu tanıyalım. Joshua Zirkzee, Sarpreet Singh, Oliver Batista-Meier, Chris Richards ve Jamal Musiala A takımdan forma giymeye başlayan isimleri.
01.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:01
FC Bayern Münih'in akademisinin 2019-20 mezunlarından A takıma yükselen beş oyuncuyu tanıyalım. Joshua Zirkzee, Sarpreet Singh, Oliver Batista-Meier, Chris Richards ve Jamal Musiala A takımdan forma giymeye başlayan isimleri.
Kaynak: Dugout