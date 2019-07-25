Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Greg Monroe'yu kadrosuna kattı

Alman temsilcisi Bayern Münih, NBA'de son olarak Philadelphia 76ers forması giyen ABD'li basketbolcu Greg Monroe ile anlaştı. 9 yıldır NBA'de oynayan Monroe ilk kez Avrupa'da mücadele edecek.

Bu sezon THY Euroleague'de başarılı olmak isten Alman ekibi Bayern Münih, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Münih, bu kapsamda ABD'li basketbolcu Greg Monroe ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Monroe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 29 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa'da forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon son olarak Philadelphia 76ers'da oynayan ABD'li oyuncu, 6.2 sayı, 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı. NBA'de toplamda 632 maça çıkan Monroe, 13.2 sayı ve 8.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

NBA'de 2010 yılında Detroit Pistons tarafından 7. sıradan seçilen Monroe; kariyerinde ayrıca Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Toronto Raptors ve Philadelphia 76ers'da oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA