Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe maç özeti ve golleri (İZLE)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bu akşam Allianz Arena'da Audi Cup'ta Bayern Münih'in konuğu oldu. Fenerbahçe mücadeleden farklı mağlup ayrıldı. Allianz Arena'da oynanan mücadelede Bayern Münih ilk yarısını 5-0 önde kapattığı mücadeleyi 6-1 kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE, REAL MADRİD İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Audi Cup'ta Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih ile yarışacak olan Fenerbahçe ilk maçta Allianz Arena'da Bayern Münih'in konuğu oldu. Turnuvanın ev sahipliğini gerçekleştiren Bayern Münih, Fenerbahçe karşısında ilk maçta farklı bir skor alarak adını finale yazdırdı ve Tottenham ile maç oynamaya hak kazandı. Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe 31 Temmuz Çarşamba günü Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

HASAN ALİ KALDIRIM SAKATLANDI

Wolfsburg ile oynanan hazırlık maçında ayağına darbe alan Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih maçının ilk yarısında da sakatlanarak oyuna devam edemedi.

NABİL DİRAR İLE TARAFTARLAR ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Ersun Yanal ile birlikte takım arkadaşları da destek olmak amacıyla Dirar'ın yanına gelerek Faslı futbolcuyu sahada kalmaya ikna etti. Teknik Direktör Ersun Yanal, Dirar'ın topu dışarı bırakmasının ardından yaşanan bu duruma çok sinirlendi. Maçın kalan dakikalarında Allianz Arena'da bir grup Fenerbahçe taraftarı Dirar'a destek gösterirken, bir grup ise protesto etmeye devam etti.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe:Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski.