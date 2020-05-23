HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bayern Münih 5 golle galip geldi

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup etti.

Bayern Münih 5 golle galip geldi
23.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:01

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup etti. Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih'in gollerini 17'nci dakikada Leon Goretzka, 41'inci dakikada Thomas Müller, 46'ncı dakikada Robert Lewandowski, 61'inci dakikada Alphonso Davies atarken, 74'üncü dakikada Hinteregger'in topu kendi kalesine göndermesiyle mücadelede toplamda 5 gol kaydetti. Eintracht Frankfurt'un gollerini ise  52 ve 55'inci dakikalarda Martin Hinteregger attı. Bayern Münih bu skorla 61 pauna ulaşarak liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt ise son 5 maçta galibiyet alamayarak 28 paunda kaldı. 

- Almanya

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Spor
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Spor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı Spor
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı Spor
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Spor
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar? Spor
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Gülçin Ergül Yılmaz Erdoğan Bergüzar Korel
Spor Neymar Can Bartu Michael Jordan Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Bayern Münih 5 golle galip geldi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 22:04:51. #1.15#
title