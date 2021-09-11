Bayern Münih, 4 gol atarak Leipzig deplasmanından 3 puanla döndü - Haberler Spor
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Bayern Münih, 4 gol atarak Leipzig deplasmanından 3 puanla döndü

AA / Erbil Başay - Haberler | Spor
Bayern Münih, 4 gol atarak Leipzig deplasmanından 3 puanla döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih deplasmanda Leipzig'i 4-1 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Bayern Münih deplasmanda Leipzig'i 4-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 12. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 47. dakikada Jamal Musiala ve 54. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle skoru 3-0 yaptı.

Leipzig 58. dakikada Konrad Laimer'in topu filelere göndermesiyle durumu 3-1'e getirdi.

Bayern Münih 90+2. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bavyera takımı bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken Leipzig bu sezon üçüncü mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri
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