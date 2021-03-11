Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund Maç Özeti

Almanya Bundesliga'da 24. haftada Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. 9 dakikada Erling Haaland ile 2-0 öne geçen Dortmund üstünlüğünü koruyamadı. Robert Lewandowski'nin dublesiyle eşitliği yakalayan Bayern, Goretzka ile 88'de öne geçti. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, skoru belirledi. Sahadan 4-2 galip ayrılan Bayern Münih liderliğini sürdürdü.