Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund Maç Özeti
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Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund Maç Özeti

11.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:26

Almanya Bundesliga'da 24. haftada Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. 9 dakikada Erling Haaland ile 2-0 öne geçen Dortmund üstünlüğünü koruyamadı. Robert Lewandowski'nin dublesiyle eşitliği yakalayan Bayern, Goretzka ile 88'de öne geçti. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, skoru belirledi. Sahadan 4-2 galip ayrılan Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Almanya Bundesliga'da 24. haftada Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. 9 dakikada Erling Haaland ile 2-0 öne geçen Dortmund üstünlüğünü koruyamadı. Robert Lewandowski'nin dublesiyle eşitliği yakalayan Bayern, Goretzka ile 88'de öne geçti. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, skoru belirledi. Sahadan 4-2 galip ayrılan Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund Maç Özeti

Kaynak: Dugout

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