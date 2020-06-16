Bayern Münih, 30. şampiyonluğunu ilan etti Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, bitime 2 hafta kala 30. şampiyonluğunu ilan etti.

Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, bitime 2 hafta kala 30. şampiyonluğunu ilan etti.

Bundesliga'da 2019-20 sezonunun şampiyonu Bayern Münih oldu. Ligin 32. haftasında Werder Bremen'i deplasmanda 43. dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 mağlup eden Bayern Münih, puanını 76'ya yükseltti ve ligin bitimine iki hafta şampiyon oldu.

Ligde bir maç eksiği bulunan B. Dortmund 66 puanla ikinci, 62 puanı olan RB Leipzig ise 3. sırada yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA