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Bayern Münih 3 puanın sahibi oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Union Berlin'e konuk olan Bayern Münih, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih 3 puanın sahibi oldu
17.05.2020 22:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:50
Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Union Berlin'e konuk olan Bayern Münih, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

An der Alte Försterei Stadumu'nda oynanan müsabaka öncesinde, tüm maçlarda olduğu gibi koronavirüs önlemleri alındı. Oyuncular stada maskelerle gelip, soyunma odasında da maskelerini çıkartmadılar. Karşılaşma için getirilen toplar sürekli olarak dezenfekte edilirken, yedek kulübesinde bulunan oyuncular aralarındaki sosyal mesafeye dikkat etti. edildi ve yedek kulübesindeki herkes maskelerini taktı.BAyern Münih'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada penaltıdan Robert Lewandowski ile 80'inci dakikada Benjamin Pavard kaydetti. Bayern Münihli futbolcular gol sevinçlerini ise dirsek temasıyla yaşadı. Bayern Münin bu galibiyet ile puanını 58'e çıkartırken Union Berlin 30 puanla 12'nci sıraya geriledi.


Kaynak: DHA

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