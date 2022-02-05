Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Leipzig'i 3-2 yendi.

Bundesliga'nın 21. haftasında Allianz Arena'da oynanan ve 10 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Bayern Münih, 12. dakikada Thomas Müller'in golüyle 1-0 öne geçti.

Leipzig, bu gole 27. dakikada Andre Silva ile cevap vererek 1-1 eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 44. dakikada Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin kafa golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekip 53. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle skora yeniden dengeyi (2-2) getirdi.

Bayern Münih, 58. dakikada Leipzigli futbolcu Josko Gvardiol'un topu kendi kalesine göndermesiyle durumu 3-2 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 52'ye çıkardı. Ligde 3 maçın ardından mağlup olan Leipzig ise 31 puanla 7. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt deplasmanda Stuttgart'ı 3-2, Mainz 05 sahasında Hoffenheim'ı 2-0, Köln sahasında Freiburg'u 1-0 ve Augsburg sahasında Union Berlin'i 2-0 mağlup etti. Arminia Bielefeld-Borussia Mönchengladbach karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı.