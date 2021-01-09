Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi
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Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi

09.01.2021 00:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 01:00
Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-2 mağlup oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-2 mağlup oldu.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi, ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus'un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı.

Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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