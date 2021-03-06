Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Borussia Dortmund'u 4-2 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Borussia Dortmund'u 4-2 yendi

06.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:56
Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Borussia Dortmund'u 4-2 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-2 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 2. ve 9. dakikalarda a Erling Haaland'ın toplu filelere göndermesiyle 2-0 öne geçti.

Bayern Münih, 26. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin attığı gollerle durumu 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bavyera ekibi, 88. dakikada Leon Goretzka ve 90. dakikada Lewandowski ile 2 gol daha buldu ve müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Borussia Dortmund'u 4-2 yendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 22:57:29. #1.14#
title