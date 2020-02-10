Bayern Münih 0-0 Leipzig
Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti.
Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.
Öte yandan Bundesliga'da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.