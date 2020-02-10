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Bayern Münih 0-0 Leipzig

Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti.

10.02.2020 02:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 02:42
Bayern Münih 0-0 Leipzig

, Bundesliga'nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da 'i konuk etti.


Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.


Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.


Öte yandan Bundesliga'da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.


Kaynak: Hürriyet

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