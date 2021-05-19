Bayern Leverkusen'in yeni teknik direktörü Gerardo Seoane olacak
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Bayern Leverkusen'in yeni teknik direktörü Gerardo Seoane olacak

Bayern Leverkusen'in yeni teknik direktörü Gerardo Seoane olacak
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkeusen'i gelecek sezondan itibaren Young Boys'un teknik direktörü Gerardo Seoane'nin çalıştıracağı bildirildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkeusen'i gelecek sezondan itibaren Young Boys'un teknik direktörü Gerardo Seoane'nin çalıştıracağı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İsviçreli teknik direktör ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayer Leverkusen'i geçici olarak sezon sonuna kadar çalıştıran Hannes Wolf'un ise daha önce üstelendiği Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevine döneceği ifade edildi.

Kulüp sportif direktörü Simon Rolfes, Seoane'nin Bayer Leverkusen'in felsefesine uyan oyun tarzıyla Young Boys ile 3 kez üst üste İsviçre Ligi'nde şampiyon olduğunu belirterek, bu oyun tarzını Seoane ile geliştirerek başarılı olmak istediklerini belirtti.

2017-2018 sezonunda İsviçre'de kısa süreli Luzern takımı çalıştıran Seoane, 2018-2019 sezonundan itibaren Young Boys'da teknik direktör olarak görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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