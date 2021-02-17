Bayern'in Katar'daki Kulüpler Dünya Kupası Macerasının Perde Arkası
17.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:19
2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres'i 1-0 mağlup eden Alman ekibi Bayern Münih, şampiyon oldu. Gelin Bavyera ekibinin Katar'daki macerasına göz atalım.
2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres'i 1-0 mağlup eden Alman ekibi Bayern Münih, şampiyon oldu. Gelin Bavyera ekibinin Katar'daki macerasına göz atalım.
Kaynak: Dugout