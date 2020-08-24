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Bayern 6. kez Avrupa'nın en büyüğü

Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başaran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

Bayern 6. kez Avrupa'nın en büyüğü
24.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:19

Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başaran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Lizbon'da Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, rakibini Coman'ın ikinci yarıda attığı golle mağlup etmeyi başardı ve 1 numaralı kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçı da kazanarak kupaya uzanan Alman ekibi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'ün ardından kupayı 7 yıl sonra tekrar kazandı ve 6. kez mutlu sona ulaştı. Alman temsilcisi, Devler Ligi Kupası'nı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden aldı. Bayern, Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanan Real Madrid ve 7 kez kazanan Milan'ın ardından Liverpool'la birlikte bu kupayı en çok kazanan ekip oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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