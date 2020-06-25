Bayer, Türkiye'de de satılan yabani ot ilacı Roundup için davacılara 10,9 milyar dolar ödeyecek
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BBC

Bayer, Türkiye'de de satılan yabani ot ilacı Roundup için davacılara 10,9 milyar dolar ödeyecek

Alman ilaç ve kimya devi Bayer, Türkiye'de de satılan ve yabani otları kurutmak için kullanılan Roundup adlı ilacın kansere yol açtığı iddiasıyla açılan dava sonrası davacılara 10,9 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Bayer, Türkiye'de de satılan yabani ot ilacı Roundup için davacılara 10,9 milyar dolar ödeyecek
25.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:30

Alman ilaç ve kimya devi Bayer, Türkiye'de de satılan ve yabani otları kurutmak için kullanılan Roundup adlı ilacın kansere yol açtığı iddiasıyla açılan dava sonrası davacılara 10,9 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Glifosat içeren ilaç için şimdiye kadar yaklaşık 125 bin dava açılmıştı.

New York merkezli hukuk firması Weitz & Luxenberg, Bayer'le 100 bin kişi adına anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bayer, ilacın kansere yol açmadığını iddia etti ancak bu anlaşmanın "belirsizliği" sona erdireceğini açıkladı.

'Hodgkin dışı lenfomaya yakalananlar için adaleti sağladık'

Roundup, 2018'de Bayer'in 63 milyar dolara satın aldığı Amerikan şirketi Monsanto tarafından üretiliyor.

40 yıldan uzun bir süre önce piyasa çıkarılan Roundup dünyanın en bilinen yabani ot ilacı.

Anlaşma kapsamında Bayer kalan davaların kapanması için 9,6 milyar dolar ödeme yapacak.

Şirket gelecekte açılacak davalar olası davalar için de 1 milyar 250 milyon dolar ayıracak.

Weitz & Luxenberg yöneticilerinden Robin Greenwald, "Uzun bir yolculuk oldu ama Monsanto'nun güvenli olduğunu söylediği ürünü kullanıp Hodgkin dışı lenfoma olan on binlerce kişi için adaleti sağladık" dedi.

Ödemenin 5 milyar dolara kadar olan kısmı bu yıl ödenecek. 2021'de de 5 milyar dolar daha ödeme yapılacak.

Bayer, davacıların yaklaşık yüzde 25'i ile henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

Bayer CEO'su Werner Baumann, "En önemlisi Roundup anlaşması uzun bir süredir devam eden belirsizliği sona erdireceği için Bayer açısından doğru zamanda atılmış doğru bir adımdır" dedi.

Baumann, "Bilim, Roundup'ın kansere yol açmadığını söylüyor. Bu nedenle bu davadaki hastalıkta şirketimizin sorumluluğu yoktur" dedi.

ABD Çevre Koruma Dairesi'ne göre glifosat kanserojen değil

Bayer, Monsanto'yu aldıktan hemen sonra davalarla karşı karşıya kalmıştı.

İlk olarak Ağustos 2018'de California'daki bir mahkeme davacılara yüklü miktarda tazminat ödenmesine karar vermişti. Bu davada davacılar, ilacın etkin maddesi glifosat nedeniyle Hodgkin dışı lenfoma ve başka kanser türlerine yakalandıklarını söylemişlerdi.

Glifosat birçok yabani ot kurutan ilaçta kullanılıyor. İlacın güvenliği konusunda bilimsel açıdan net bir görüş yok. Bazı ülkeler glifosat içeren yabani ot öldürücü ilaçları yasaklarken, bazı ülkelerde bunlar hala kullanılıyor.

Bayer, glifosatın kanserojen olmadığını söylüyor ABD Çevre Koruma Dairesi'ne göre de ilaç kanserojen değil.

BBC

Dünya Manşet

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