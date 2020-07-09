Bayer Romanya Bulgaristan ve Moldova Ülke Grubu'na Türk CEO Serçin Giray, 1 Haziran 2020 itibarıyla Pascal Cassecuelle'den bayrağı devralarak Romanya, Bulgaristan ve Moldova Ülke Grubu'nda CEO'luk görevini üstlendi.

Serçin Giray Bayer Romanya, Bulgaristan ve Moldova Ülke Grubu'na CEO olarak atandı. Giray, Bayer'de bir ülke grubuna CEO olarak atanan ilk Türk oldu. 1 Haziran 2020 itibarıyla görevine başlayan Giray, 2017 yılından bu yana aynı ülke grubunda CFO görevini yürüttü.

Kariyerine 1999 yılında Bayer'de Türkiye Muhasebe ve Finans Bölümü'nde başlayan Giray, 2008 yılında Bayer Türkiye Raporlama Grup Başkanı oldu ve 2 yıl başarılı bir şekilde görev yaptıktan sonra Bayer AG, Almanya, Kurumsal Finans - Finansal Ülke Koordinasyonu – Avrupa Bölge'sinde profesyonel gelişimine devam etti. Giray, 2013 yılında Türkiye'ye geri döndü ve 2014 yılında muhasebe ekibine liderlik etmeye başladı.

Kaynak: Bültenler