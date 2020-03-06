Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'na son başvuru 16 Mart!
Haberler » Güncel » Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'na son başvuru 16 Mart! - Haber

Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'na son başvuru 16 Mart!

Bayer'in lise öğrencilerini, fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'na başvurular devam ediyor.

06.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:43
Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'na son başvuru 16 Mart!

"Yaşama Değer Kat" temasıyla düzenlenen yarışma, geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu yıl kazanan öğrencileri danışman öğretmenleriyle birlikte Almanya 'de bulunan Merkez Ofisi'nde "Yaşam Bilimleri Yolculuğuna" çıkarıyor.

Son başvuru tarihi 16 Mart 2020 olarak belirlenen yarışmaya, Türkiye genelinde lise ve dengi okul öğrencileri, 'in adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak katılabiliyor.

Kaynak: Bültenler

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler