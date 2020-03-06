Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'na son başvuru 16 Mart!
Bayer'in lise öğrencilerini, fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'na başvurular devam ediyor.
"Yaşama Değer Kat" temasıyla düzenlenen yarışma, geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu yıl kazanan öğrencileri danışman öğretmenleriyle birlikte Almanya Leverkusen'de bulunan Merkez Ofisi'nde "Yaşam Bilimleri Yolculuğuna" çıkarıyor.
Son başvuru tarihi 16 Mart 2020 olarak belirlenen yarışmaya, Türkiye genelinde lise ve dengi okul öğrencileri, Bayer'in adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak katılabiliyor.
Kaynak: Bültenler