Bayer Liseler arası bilim yarışması ile yaşam bilimleri yolculuğu !
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Bayer Liseler arası bilim yarışması ile yaşam bilimleri yolculuğu !

Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'nın başvuruları başlıyor. Yarışmaya, lise öğrencileri fen ve bilim alanında yaşama değer katacak bilimsel projeleri ile başvurabilecek.

16.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:27
Bayer Liseler arası bilim yarışması ile yaşam bilimleri yolculuğu !

'in lise öğrencilerini, fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'nın başvuruları başladı.

"Yaşama Değer Kat" temasıyla düzenlenen yarışma, geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu yıl kazanan öğrencileri danışman öğretmenleriyle birlikte Almanya Leverkusen'de bulunan Merkez Ofisi'nde "Yaşam Bilimleri Yolculuğuna" çıkarıyor.

Kaynak: Bültenler
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