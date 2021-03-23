Bayer Leverkusen, teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verdi
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Bayer Leverkusen, teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verdi

23.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:53
Bayer Leverkusen, teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de Hollandalı teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de Hollandalı teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'in son haftalardaki olumsuz gidişatının ardından teknik direktör Bosz'un görevine son verildiği belirtildi.

Bosz'un yerine Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenörü Hannes Wolf'un sezon sonuna kadar görev yapacağının aktarıldığı açıklamada, Wolf'un yardımcılığını Peter Hermann'ın üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

Bundesliga'nın 26. haftasında Hertha Berlin'e 3-0 yenilen Bayer Leverkusen, 2021'de ligde oynadığı 13 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Kırmızı-siyahlılar ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nden ve Almanya Kupası'ndan da elendi.

Bayer Leverkusen, ligde 40 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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