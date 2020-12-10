Bayer Leverkusen - Slavia Prag Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Bayer Leverkusen - Slavia Prag Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

10.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:11
Bayer Leverkusen - Slavia Prag Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Bayer Leverkusen - Slavia Prag Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Bayer Leverkusen - Slavia Prag maçıdır. Peki Bayer Leverkusen - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

BAYER LEVERKUSEN - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bayer Leverkusen - Slavia Prag maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

BAYER LEVERKUSEN - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Slavia Prag maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN - SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bayarena, Leverkusen'da oynanacak.

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