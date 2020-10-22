Bayer Leverkusen - Nice UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
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Bayer Leverkusen - Nice UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

22.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:46
Bayer Leverkusen - Nice UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki B.Leverkusen - Nice maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de B.Leverkusen - Nice arasındaki maçtır. Peki B.Leverkusen - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

BAYER LEVERKUSEN - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

B.Leverkusen - Nice UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 19:55 'de başlayacaktır.

BAYER LEVERKUSEN - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

B.Leverkusen - Nice maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN - NİCE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Bayarena, Leverkusen'da oynanacak.

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