Bayer Leverkusen'in listesindeki isim Christopher Itansi!
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Bayer Leverkusen'in listesindeki isim Christopher Itansi!

24.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:23
Bayer Leverkusen'in listesindeki isim Christopher Itansi!

Alman ekibi Bayer Leverkusen, gelecek vadeden isimleri kadroda toplamak için dev bir liste belirledi.

Alman ekibi Bayer Leverkusen, gelecek vadeden isimleri kadroda toplamak için dev bir liste belirledi. Özellikle Almanya'da amatör ve alt liglerde forma giyen oyuncuları takip eden Bayer Leverkusen, 21 yaş ve altındaki isimleri kadrosuna dahil edecek. Kongolu oyuncu Christopher Itansi de, dev kulübün listesinde.

Almanya'nın en önemli kulüplerinden olan Bayer Leverkuen, kulübe kazandırmak istediği genç oyuncularla ilgili olarak dev bir liste hazırladı. Birçok oyuncunun bulunduğu listede özellikle Almanya'da forma giyen oyuncular yer alıyor. Amatör ekiplerden Passau forması giyen Kongolu oyuncu Christopher Itansi de, Bayer Leverkusen'in radarına giren isimlerden birisi. 2 Şubat 2020 doğumlu olan Liberya asıllı Kongolu futbolcu, Alman devinin scoutları tarafından gelecek vadeden oyunculardan birisi olarak gösteriliyor. Forvet hattında forma giyen Itansi, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Belirlenen listedeki futbolcuları kulübe kazandırmak isteyen kırmızı-siyahlılar, bu isimleri birçok takıma kiralayarak gelişimini gözetleyip, iyi paralara satarak kazanç elde etmek istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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