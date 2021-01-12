Bayer Leverkusen - E. Frankfurt Almanya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Almanya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Bayer Leverkusen - E. Frankfurt maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Almanya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Bayer Leverkusen - E. Frankfurt maçıdır. Peki Bayer Leverkusen - E. Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
BAYER LEVERKUSEN - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bayer Leverkusen - E. Frankfurt maçı 12 Ocak Salı günü bu akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.
BAYER LEVERKUSEN - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bayer Leverkusen - E. Frankfurt maçını Spor Smart Kanal 82, D-Smart 82 kanallarından izleyebilirsiniz.
BAYER LEVERKUSEN - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, BayArena, Leverkusen'da oynanacak.