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Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda finale yükseldi

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında 4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken'i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi.

Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda finale yükseldi
09.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:52

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında 4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken'i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi.

Völklingen'deki Hermann-Neuberger Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Diğer finalist, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.

Final karşılaşması 4 Temmuz'da Berlin'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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