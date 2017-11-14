Bayer Genç Bilim Elçileri Projesinin Yeni Dönemi Başladı

Bayer Türk ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın hayata geçirdiği "Bayer Genç Bilim Elçileri" projesinin altıncı yıl çalışmaları tüm hızıyla başladı.

2011 yılından bu yana yürütülen projeyle Bayer, ilköğretim çağındaki çocukları gelecekte bilim insanı olma yönünde yüreklendirerek çocukların bilim okuryazarlığı becerilerini de artırmayı amaçlıyor. Bilime ilgi duyan ve çevresini eğiten gençler yetiştirmeyi hedefleyen proje, başladığı günden beri 2 bin bilim elçisi genç yardımıyla 28 bin çocuğa ulaştı.

Bayer olarak, geleceğin sorunlarına çözüm arayan bilim insanları yetiştirmeye katkı sağlayacak bir proje yürüttüklerine dikkat çeken Bayer Türk Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Nevra Çağman, "2011 yılından bu yana yürüttüğümüz "Bayer Genç Bilim Elçileri" projemizin Türkiye için çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Bilim okuryazarlığının ve çocukların bilime yönelik ilgilerinin artırılması, ülkemiz için gerçek bir ihtiyaç. Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi ile öğrencilerle kaliteli zaman geçirerek hem eğlenmelerini, hem de bilimden korkmak yerine bilime ilgi duymalarını sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizin tüm Türkiye'ye yayılmasını sağlamak" dedi.



Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi'nin iki aşaması bulunuyor; ilk aşamada gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Bilim Elçileri, "Bilim Okuryazarlığı" başlığı altında formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir eğitime katılıyor. Coçuklarla doğru iletişim ve bilim okuryazarlığı konularında bir dizi eğitimden geçen gönüllü gençler eğitimin sonunda öğrendikleri tüm bilgileri katılımı teşvik eden, uygulamalı yöntemler yardımıyla ilköğretim öğrencilerine aktarmaya hazır hale geliyor ve ilköğretim çağındaki çocukların bilime ilgi duymalarını ve bilimi sevmelerini sağlamak üzere, okullarda bir dizi etkinliği hayata geçiriyor.

Bilim Elçileri, projeyi farklı illerde uygulayarak 2017 - 2018 döneminde de öğrencilere ulaşmaya devam edecek.



Projenin eğitimleri Aralık ayından itibaren Kilis, İstanbul, Muş, Zonguldak, Sakarya, Aksaray, Uşak ve Çukurova'da; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin belirlediği ilköğretim okullarında gerçekleştirilecek.