Bayer Genç Bilim Elçileri" Projesine "Sürdürülebilir Başarı Ödülü"

– "Bayer Genç Bilim Elçileri" projesi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri'nde, "Sürdürülebilir Başarı Ödülü" verildi.

Türkiye'de bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ve 2011 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte yürütülen proje, şimdiye kadar 81 ilde 33 bin çocuğa ulaştı.

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi'nin iki aşaması bulunuyor; öncelikle gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Bilim Elçileri, "Bilim Okuryazarlığı" başlığında formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir eğitime katılıyor.

Ardından ilköğretim çağındaki çocukların bilime ilgi duymalarını ve bilimi sevmelerini sağlamak üzere ilköğretim okullarında bir dizi etkinliği hayata geçiriyor.

Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin gezici birimi olan "Bilim Tohumları Ekibi" ise gezici bir eğitim aracı ile yola çıkarak köy köy dolaşıyor ve kırsal yerleşimdeki çocuklar ile buluşuyor.

Açıklamaya göre, Bayer Genç Bilim Elçileri projesi şimdiye kadar 2 bin 542 gönüllü bilim elçisi yetiştirdi ve bu bilim elçileriyle Türkiye genelinde 33 bin çocuğa ulaşarak çocukların bilim konusunda merakını ve öğrenme isteğini canlı tutmaya destek oldu.

2019 yılında proje Ankara, Bingöl, Bolu, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş ve Niğde'de faaliyet göstererek 250 bilim elçisi daha yetiştirmeyi ve 5 bin çocuğa daha ulaşmayı hedefliyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA