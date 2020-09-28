Bayer Dünya çapında 100 milyon kadına yardım etmeyi hedefliyor!

Bayer 2030 yılına kadar düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 100 milyon kadın için modern doğum kontrol yöntemlerine erişim sağlama hedefini duyurdu.

Dünya çapında gerçekleşen tüm gebeliklerin yüzde 44'ünün plansız olduğu biliniyor. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde %65'lere kadar çıkabiliyor. Kadınların kendi geleceklerini planlayabilme özgürlüklerini ve sağlık farkındalıklarının artmasını tüm çalışmalarının odağı olarak belirleyen Bayer, 100 milyon kadın hedefini Dünya Korunma Günü'nde açıkladı. Dünyada ilk defa 60 yıl önce kullanıma sunulan doğum kontrol yöntemleri , hem korunma hem de tedavi amacıyla bugün 150 milyon kadın tarafından kullanılıyor.

Bayer, Dünya Çapında Kadınlara Yönelik Eğitim Faaliyetlerine Öncülük Ediyor

Bayer, 60 yıldır dünya çapında kadınlara güvenilir aile planlaması sağlamaya ve böylece planlanmamış gebeliklerin sayısını azaltmaya kendini adıyor. Bu yaklaşımının bir parçası olarak, şirket kadınlara aile planlaması konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyor.

Bayer, kadınlara yönelik çeşitli eğitim faaliyetlerinde yer alarak toplum bilincini artırmayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler ile yürüttüğü "Every Women, Every Child" hareketi ve tüm dünyada 26 Eylül günü kutlanan Dünya Korunma Günü global girişimlerden bazıları...

Bayer Türk, kadınlarla uzman hekimleri bir araya getiriyor

İstatistiklere göre, Türkiye'deki kadınların %76'sı düzenli olarak jinekoloğunu ziyaret etmiyor. Kadınları bilinçlendirmek amacıyla, Bayer Kadın Sağlığı alanında uzman hekimlerle kadınları bir araya getirmeyi hedefleyen bir çok dijital projeye imza atıyor.

Kadınlarla uzman hekimler arasında köprü görevi görmeyi kendine misyon edinen Bayer Türkiye Kadın Sağlığı, özellikle pandemi döneminde kadın sağlığına ilişkin soruları olan ve hastaneye gitmekten çekinen kadınlar için, Albert Health'in telesağlık uygulamasına sponsor oldu ve sektörde bir ilke imza attı. Bu kapsamda 1.000 kadın Albert Health Sağlık Asistanı uygulamasını indirerek,Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından ücretsiz olarak danışmanlık alabiliyor.

İlk defa 2017 yılında bir web sitesi olarak hayata geçirilen Kadın Sağlığı TV, günümüzde YouTube ve Instagram hesapları aracılığıyla doğum, gebeliğe hazırlık, infertilite, menapoz ve kadın sağlığıyla ilgili merak edilen tüm soruların bilimsel ve güvenilir yanıtlarını, alanlarında uzman hekimler aracılığı ile paylaşarak kadınları bilinçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Bültenler