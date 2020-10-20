Baydilli muhtarlarla buluştu
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Baydilli muhtarlarla buluştu

20.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:38
Baydilli muhtarlarla buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek günlerini kutladı ve yapılan çalışmalar hakkında istişare gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek günlerini kutladı ve yapılan çalışmalar hakkında istişare gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 19 Ekim Muhtarlar Gününde muhtarları unutmayarak ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye meclis üyeleri ile mahalle muhtarları katılım gösterdi. Programda tek tek muhtarların yanına gidip sohbet eden Baydilli muhtarlarını gününü kutlarken, muhtarların mahalleleri ile ilgili talep ve önerilerini de dinleyerek not aldı. Programda ev sahibi olarak bir konuşma gerçekleştiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, muhtarlarla birlikte ilçeyi kalkındırmak adına güzel bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi. Baydilli, "19 Ekim Muhtarlar gününde muhtarlarımızın hem gününü kutlamak hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına böyle bir program gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla sadece bu günde değil sık sık görüşebiliyor, sıkıntılarını dinleyebiliyoruz. Kendileri beni istedikleri zaman arayabiliyor ve ulaşabiliyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar muhtarlarımızın taleplerini karşılamaya, mahallelerimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte de bizlere güvenen, oy veren vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek, onlara mahcup olmamak için uğraşıyoruz. Programımıza katılım gösteren değerli misafirlerimize ve çok kıymetli muhtarlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Baydilli muhtarlarla buluştu
Baydilli muhtarlarla buluştu
Baydilli muhtarlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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