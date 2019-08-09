Baydilli gençleri havuza davet etti

09.08.2019 10:16

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerinde vatandaşların hizmetine açılan aqua park yüzme havuzunu ziyaret ederken, tüm gençleri serinlemeleri ve eğlenmeleri için havuza davet etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşların yüzme havuzu taleplerine karşılık olarak eksiği karşılamak için hizmete açtıkları havuzu ziyaret ederek serinlemeye gelen gençlerle buluştu. Açıldığı günden beri vatandaşlardan yoğun ilgi gören havuzda inceleme yapan Baydilli, havuza giren gençlerle bir süre sohbet ederek havuzla ilgili taleplerini dinledi. Vatandaşların yaz aylarında bunaltan sıcaklardan dolayı serinlemesi amacıyla havuzun tadilatını ve bakımını yaptıktan sonra hizmete açtıklarını kaydeden Başkan Metin Baydilli, havuza gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Baydilli, "Urfa sıcağında Karaköprü'de yaşayan hemşerilerimizin serinlemesi için havuzumuzu bir süre önce faaliyete koyduk ve bugünde gelip görmek istedik. Gençleri serinlemek için kanala değil daha güvenli olan havuzlarımıza bekliyorum. Biz sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımızın bu tür taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz. Buraya gelen, havuzlarımızda serinleyen tün gençlerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Atakent Mahallesi mesire alanında buluna Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzu 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA